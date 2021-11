Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bénéteau : abandon de créance au profit d'une filiale information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 07:12









(CercleFinance.com) - Bénéteau a indiqué vendredi soir avoir procédé le 22 octobre à un abandon de créance à hauteur de 1,5 million d'euros au profit de sa filiale à 100%, la société GBI Holding en Italie, avec pour objectif de soutenir ses activités dans ce pays. Il s'agit de permettre à GBI Holding de respecter les dispositions légales quant aux capitaux propres minimum requis, nécessitant de prendre toutes dispositions nécessaires à la bonne tenue des comptes annuels des filiales italiennes, ainsi qu'au plus bas de leur saisonnalité.

