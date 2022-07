Bénéfices orientés à la hausse pour Ford au deuxième trimestre 2022

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe, par l'intermédiaire de son directeur financier John Lawler, a confirmé ses prévisions de résultats pour l'exercice 2022 avec un Ebit ajusté de 11,5 à 12,5 milliards de dollars, en hausse de 15 à 25% par rapport à 2021 ainsi que des flux de trésorerie disponible ajustés de 5,5 à 6,5 milliards de dollars. Concernant l'Ebit ajusté, le consensus du marché s'orientait vers 10,9 milliards de dollars et JP Morgan tablait sur 11,0 milliards de dollars.

L'Ebit ajusté du deuxième trimestre s'élève à 3,7 milliards de dollars (deuxième plus haut bénéfice trimestriel jamais enregistré, après les 3,9 milliards de dollars du premier trimestre 2021, au début de la pénurie de puces), ce qui est bien supérieur au consensus Bloomberg de 2,6 milliards de dollars et aux 2,8 milliards de dollars que JP Morgan avait modélisés pour le fabricant automobile.

Le bénéfice par action (BPA) ajusté progresse de 0,13 dollar au deuxième trimestre 2021 pour s'établir à 0,68 dollar au deuxième trimestre 2022, contre 0,45 dollar attendu pour le consensus et 0,47 dollar anticipé par JP Morgan.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.