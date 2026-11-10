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Bénéfices en hausse chez TransDigm, les analystes confirment leur conseil
information fournie par AOF 10/11/2026 à 14:51

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(Zonebourse.com) - Le groupe a publié des résultats trimestriels contrastés, avec un chiffre d'affaires et un EBITDA ajusté supérieurs aux attentes, mais un bénéfice net inférieur au consensus. L'équipementier aéronautique a également dévoilé des perspectives de croissance soutenue pour 2027, accueillies favorablement par les analystes malgré quelques réserves.

TransDigm a dévoilé un bénéfice net ajusté de 706 millions de dollars, au titre du quatrième trimestre de son exercice (clos le 30 septembre), en hausse de 12% sur un an et laissant apparaître un BPA ajusté en progression de 15%, à 12,44 USD.

En données publiées, le bénéfice net part du groupe ressort en hausse de 30%, à 586 MUSD, mais le consensus visait 624 MUSD. Le BPA publié a, pour sa part, progressé de 33%, à 10,33 USD, alors que le consensus était plus optimiste, à 10,8 USD.

De son côté, le chiffre d'affaires trimestriel a bondi de 23%, à 2,988 MdsUSD, dépassant légèrement les attentes du marché (2,94 MdsUSD).

Enfin, l'EBITDA ajusté a progressé de 20%, à 1,583 MdUSD, dépassant là encore légèrement le consensus (1,54 MdUSD). Sa marge s'est toutefois contractée à 53%, contre 54,2%, intégrant environ deux points de dilution liés aux acquisitions récentes.

"Nos résultats du quatrième trimestre ont dépassé la borne haute de nos dernières prévisions, tant pour le chiffre d'affaires que pour l'EBITDA As Defined", a résumé Mike Lisman, le directeur général.

Sur l'ensemble de l'exercice 2026, le bénéfice net ajusté a augmenté de 10%, à 2,383 MdsUSD, tandis que le chiffre d'affaires annuel s'est accru de 20%, à 10,557 MdsUSD (dont 1% de croissance organique).

Le groupe a par ailleurs consacré plus de 7 MdsUSD à ses acquisitions et rachats d'actions au cours de l'exercice, dont environ 4,4 MdsUSD aux acquisitions et 2,8 MdsUSD aux rachats de titres.

Des prévisions de croissance rassurantes

Pour l'exercice 2027, TransDigm a dévoilé ses premières prévisions tablant sur un chiffre d'affaires compris entre 11,95 et 12,15 MdsUSD, soit une croissance de 14% au point médian.

Le bénéfice net publié est attendu entre 2,442 et 2,490 MdsUSD, en hausse de 17% au point médian, tandis que le BPA ajusté devrait s'établir entre 47,09 et 47,94 USD, soit une progression de 15%.

L'EBITDA "As Defined" est anticipé entre 6,195 et 6,345 MdsUSD, en hausse de 13% au point médian, avec une marge d'environ 52%.

Jefferies et RBC confirment leur cible de cours

Réagissant à cette publication, Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 1 625 USD.

Le broker estime que les perspectives de chiffre d'affaires et d'EBITDA pour l'exercice 2027 sont globalement conformes à ses attentes et légèrement supérieures au consensus. Il anticipe notamment une croissance organique de 8%, soutenue par les activités aéronautiques commerciales et de défense.

L'analyste souligne toutefois que la prévision de bénéfice ajusté par action pour 2027, comprise entre 47,09 et 47,94 USD, ressort 6% sous sa propre estimation, principalement en raison de charges d'intérêts plus élevées, des dotations aux amortissements et de la rémunération en actions.

Chez RBC Capital Markets, Ken Herbert confirme son conseil "Performance sectorielle" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 1 200 USD. Le broker juge positivement les résultats du quatrième trimestre 2026, marqués notamment par une croissance de 17% de l'activité après-vente dans l'aéronautique commerciale, supérieure à ses attentes (13%).

Selon le courtier, la conférence téléphonique devrait notamment permettre de préciser les hypothèses de croissance du trafic aérien et de tarification dans l'après-vente, ainsi que les cadences de production aéronautique. Les perspectives d'acquisitions et les incertitudes budgétaires dans la défense constitueront également des points d'attention.

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