Ben van Beurden bientôt remplacé par Wael Sawan à la tête de Shell

(AOF) - Le groupe pétrolier Shell a annoncé que Ben van Beurden quittera son poste de directeur général à la fin de l'année. Il sera remplacé par Wael Sawan. La nomination de Wael prendra effet le 1er janvier 2023, date à laquelle il rejoindra aussi le conseil d'administration de la société. Ben van Beurden continuera à travailler en tant que conseiller du board jusqu'au 30 juin 2023, après quoi il quittera Shell.

D'origine libano-canadienne, Wael Sawan (48 ans) a un temps été à la tête de l'activité de production de pétrole et de gaz de Shell. Il dirige à présent la croissance de l'entreprise dans le domaine des énergies à faible teneur en carbone, ainsi que ses activités gaz intégré, indique Reuters.

Une demande mondiale en croissance

L'AIE (Agence Internationale de l'Energie) estime que la demande mondiale devrait s'établir à 99,4 Mb/j (millions de barils par jour) pour 2022, un niveau légèrement revu en hausse en raison d'une croissance plus forte que prévue en mars et avril. Cela reste néanmoins 1 Mb/j au-dessous des niveaux de 2019. Dès 2023 l'AIE prévoit que la demande pétrolière mondiale devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie de Covid, tirée par la demande chinoise. Cette dernière a été fortement affectée par les graves perturbations liées au Covid-19 cette année. L'année prochaine, le rebond de la demande chinoise fera plus que compenser un ralentissement du côté des pays de l'OCDE. A moyen-terme la forte reprise du trafic aérien soutient la demande pétrolière, avec une dynamique des voyages en avion en Europe et en Amérique du nord de plus en plus manifeste souligne l'AIE.