Belvedere Capital recrute Thomas Wakenhut

(AOF) - Belvedere Capital, société indépendante de conseil en investissement et d’asset management pour compte de tiers, se renforce avec la nomination de Thomas Wakenhut au poste nouvellement créé d’analyste acquisition et asset management. Thomas Wakenhut, 25 ans, interviendra en prise directe avec les deux dirigeants sur l'ensemble des classes d'actifs sur lesquelles la société se positionne : bureau, résidentiel, commerce et plus particulièrement dans la période actuelle, la logistique.

Avant de rejoindre Belvedere Capital, il a travaillé 3 ans dans le secteur des services financiers pour B4Finance, société basée à Paris et desservant plusieurs pays européens. Il y supervisait les mises en œuvre de logiciels pour les institutions financières.