BellRing en hausse grâce à des résultats trimestriels encourageants et nomme un nouveau directeur financier

** L'action de BellRing Brands BRBR.N , société spécialisée dans les aliments et boissons à base de protéines, progresse d'environ 10% à 11,50 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le quatrième trimestre grâce à une demande soutenue pour ses produits riches en protéines, notamment ses boissons protéinées prêtes à boire

** BRBR nomme Travis Leonard au poste de directeur financier, en remplacement de Paul Rode

** La société affiche un chiffre d'affaires net de 692 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 657,2 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Enregistre un bénéfice par action (BPA) de 31 cents au quatrième trimestre, contre une estimation de 24 cents

** Prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,32 et 2,42 milliards de dollars, contre une estimation de 2,36 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 58% depuis le début de l'année