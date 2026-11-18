** L'action de BellRing Brands BRBR.N , société spécialisée dans les aliments et boissons à base de protéines, progresse d'environ 10% à 11,50 dollars en pré-ouverture
** La société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le quatrième trimestre grâce à une demande soutenue pour ses produits riches en protéines, notamment ses boissons protéinées prêtes à boire
** BRBR nomme Travis Leonard au poste de directeur financier, en remplacement de Paul Rode
** La société affiche un chiffre d'affaires net de 692 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 657,2 millions de dollars – données compilées par LSEG
** Enregistre un bénéfice par action (BPA) de 31 cents au quatrième trimestre, contre une estimation de 24 cents
** Prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,32 et 2,42 milliards de dollars, contre une estimation de 2,36 milliards de dollars
** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 58% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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