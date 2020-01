Belle progression pour le platine

Les 17 ETFs exposés à l'évolution du prix du platine ont gagné en moyenne sur la journée de mercredi 15 janvier.

Les 17 ETFs exposés à l'évolution du prix du platine et inclus dans le segment dédié sur TrackInsight ont gagné en moyenne 3,43% sur la journée de mercredi 15 janvier. En réalité, c'est l'ensemble des métaux précieux qui ont passé une bonne journée, dopés par la signature de la première phase de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Parmi eux, le platine est celui qui en a le plus profité, avec une hausse de 3,7% sur la journée, ce qui représente sa plus forte hausse en un jour depuis presque deux ans. Les ETFs exposés au platine ont progressé de près de 25% au cours de la dernière année glissante, et ils affichent un rendement cumulé de 4,4% depuis le 1er janvier. Le segment dédié au platine sur TrackInsight représente $ 2 milliards d'actifs sous gestion.

