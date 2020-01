Belle progression des valeurs Indiennes

Les ETFs exposés aux grandes sociétés indiennes sur TrackInsight ont terminé la semaine sur une note positive.

Le segment regroupant les ETFs exposés aux grandes sociétés indiennes sur TrackInsight a terminé la semaine sur une note positive avec une performance moyenne de 1,33% ce vendredi 10 janvier pour les 40 ETFs inclus dans ce segment. Les valeurs indiennes ont enregistré leur plus forte progression depuis 3 mois suite à la stabilisation du prix du pétrole après que les États-Unis et l'Iran aient fait un pas en arrière afin d'éviter un conflit militaire. Le pétrole représente la principale dépense d'importation du pays. Les deux principaux indices que sont le Nifty 50 et le S&P BSE Sensex étaient en hausse à la clôture du marché. Ce segment représente $ 11,4 milliards d'actifs sous gestion.

En savoir plus sur les valeurs indiennes de grande capitalisation.