Belle performance des ETF détenant Avis Budget Group

La société de location de voitures Avis Budget Group a connu son moment GameStop/AMC mardi dernier, lorsque ses actions ont bondi de +108,31 % pour atteindre un nouveau record au milieu d’une vague de négociation déclenchée par les traders de Reddit, après que la société a annoncé des bénéfices plus élevés que prévu au troisième trimestre et l’investissement potentiel dans des véhicules électriques à l’avenir.

La société a annoncé un bénéfice par action de 10,74 dollars pour le troisième trimestre, soit 4 dollars de plus que l’estimation consensuelle de Refinitiv. Le chiffre d’affaires a également dépassé les attentes. À un moment donné, Avis est brièvement devenu le plus grand composant de l’indice Russell 2000 avec une capitalisation boursière de 30 milliards de dollars après que les actions ont plus que triplé au cours de la journée, dépassant un autre favori des mèmes-stocks, AMC Entertainment Holdings Inc. La société a terminé la séance de mardi évaluée à 20 milliards de dollars.

Les investisseurs dans les ETF détenant Avis en ont profité, avec Invesco DWA Industrials Momentum ETF (Avis, 4.82%), SPDR S&P Transportation ETF (Avis, 4.05%), et SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (Avis, 2.98%) gagnant respectivement +6,06%, +4,22% et +2,96%.

