** Les actions de Belite Bio BLTE.O chutent de 10,6% à 135 dollars avant l'ouverture du marché
** La société indique que la FDA américaine a prolongé de trois mois la période d'examen de son médicament tinlarebant, en cours de développement pour le traitement de la maladie de Stargardt de type 1
** La nouvelle date butoir est fixée au 12 mai 2027
** La société ajoute que si aucune lacune majeure n’est identifiée lors de l’examen de la FDA, l’agence prévoit de communiquer sa proposition d’étiquetage ainsi que les éventuelles exigences post-commercialisation d’ici le 12 avril
** La maladie de Stargardt de type 1 est une affection rétinienne héréditaire causée par des mutations du gène ABCA4, entraînant une perte progressive de la vision centrale
** À la clôture d'hier, l'action reculait de 5,6%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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