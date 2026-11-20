Belite Bio en baisse alors que la FDA prolonge l'examen d'un médicament contre une maladie oculaire

** Les actions de Belite Bio BLTE.O chutent de 10,6% à 135 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que la FDA américaine a prolongé de trois mois la période d'examen de son médicament tinlarebant, en cours de développement pour le traitement de la maladie de Stargardt de type 1

** La nouvelle date butoir est fixée au 12 mai 2027

** La société ajoute que si aucune lacune majeure n’est identifiée lors de l’examen de la FDA, l’agence prévoit de communiquer sa proposition d’étiquetage ainsi que les éventuelles exigences post-commercialisation d’ici le 12 avril

** La maladie de Stargardt de type 1 est une affection rétinienne héréditaire causée par des mutations du gène ABCA4, entraînant une perte progressive de la vision centrale

** À la clôture d'hier, l'action reculait de 5,6%