Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Believe: Warner Music confirme officiellement son intérêt information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 09:56









(CercleFinance.com) - L'américain Warner Music Group a confirmé jeudi qu'il avait approché le français Believe, spécialisé dans la musique en ligne, en vue d'entamer des discussions portant sur un éventuel rapprochement.



Dans un communiqué, WMG indique que son offre pourrait valoriser Believe à un minimum de 17 euros par action, coupon de dividende inclus, un montant qui pourrait être selon lui entièrement versé en numéraire.



Le groupe new-yorkais, dont le catalogue inclut les oeuvres d'Ed Sheeran, Madonna ou des Red Hot Chili Peppers, précise toutefois que sa manifestation d'intérêt est 'exploratoire, préliminaire et non engageante'.



La 'major' explique avoir demandé à avoir accès à une liste limitée d'informations clés dans le cadre d'une 'due diligence' en vue de pouvoir potentiellement soumettre une offre formelle.



WMG relève par ailleurs que le consortium d'investisseurs emmené par le PDG Denis Ladegaillerie qui a récemment lancé une offre à 15 euros par titre a décidé de renoncer, entre autres, à la remise d'une attestation d'équité par un expert indépendant, un choix qu'il estime contraire à la réglementation boursière française.



Vers 9h50, le titre Believe progressait de presque 5%, ce qui portait à plus de 54% ses gains depuis le début de l'année.





Valeurs associées BELIEVE Euronext Paris +4.64%