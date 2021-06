Believe viserait une prix d'introduction dans le bas de la fourchette de 19,5 à 22,5 euros

(AOF) - Selon Reuters, citant des teneurs de livres, Believe, dont l'introduction en bourse est prévue cette semaine, viserait un prix d'introduction "dans le bas de la fourchette" indiquée le 1er juin. Pour rappel, ce jour-là, la société française spécialisée dans l'accompagnement numérique d'artistes et de labels musicaux indépendant avait annoncé viser une fourchette de 19,5 à 22,5 euros par action. Avec cette IPO, le groupe entend lever jusqu'à 330 millions d'euros, soit moins que les 500 millions déclarés initialement, les actionnaires actuels souhaitant de limiter la dilution de leurs parts.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.