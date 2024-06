Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Believe: Upbeat Bidco à près de 95% du capital après l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 15:47









(CercleFinance.com) - Euronext Paris, BNP Paribas et Goldman Sachs Bank Europe SE ont fait connaître à l'AMF qu'à la clôture de son offre publique d'achat simplifiée (OPAS), Upbeat Bidco détient 95.664.105 actions Believe, soit 94,99% du capital et 94,29% des droits de vote.



Pendant la durée de l'OPAS, soit du 3 au 21 juin inclus, l'initiateur a acquis, au prix unitaire de 15 euros, 8.775.267 actions dans le cadre de la procédure semi-centralisée et 10.844.155 actions via le membre du marché acheteur qu'elle a désigné.





Valeurs associées BELIEVE 14,50 EUR Euronext Paris -3,33%