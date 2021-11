Believe relève son objectif de croissance annuelle

(AOF) - Believe a réalisé un chiffre d'affaires de 144 millions d'euros au troisième trimestre 2021, en hausse de 27,1%, dont +26,8% en organique. Sur neuf mois, il ressort en ressort en hausse de 30,7% (dont +28,9% en organique) à 404 millions d'euros. "La forte performance du troisième trimestre démontre l’attractivité inégalée de Believe au service des artistes et labels en recherche de solutions et d’expertise numériques, à chaque étape de leur développement", explique le groupe.

"Les ventes numériques ont à nouveau surperformé le marché sur le trimestre grâce aux investissements dans nos activités commerciales et marketing localement, qui se sont traduits par un niveau record de nouvelles signatures dans les pays concernés", a également expliqué Believe.

La société spécialisée dans l'accompagnement numérique des artistes anticipe désormais une croissance organique annuelle d'au moins 27% en 2021, contre un précédent objectif d'au moins 23%. Elle table également sur une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 3%.

AOF - EN SAVOIR PLUS