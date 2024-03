Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Believe: réduction de la perte nette en 2023 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - Believe fait part d'une perte nette part du groupe réduite à 5,5 millions d'euros pour 2023, contre 29,8 millions l'année précédente, avec une marge d'EBITDA ajusté de 5,7%, en hausse de 110 points de base par rapport à l'année dernière.



A 880,3 millions d'euros, le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 15,7% à taux courant, dont une croissance organique de 14,4% reflétant une reprise de la croissance conforme aux attentes au quatrième trimestre 2023.



Believe table pour 2024 sur une croissance organique d'environ 18% et une marge d'EBITDA ajusté à environ 6,5%. Il compte ainsi poursuivre sa trajectoire de croissance rentable vers son objectif de long terme d'une marge d'EBITDA ajusté de 15%.





