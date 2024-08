Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Believe: rachat du solde du capital de DMC en Turquie information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 07:23









(CercleFinance.com) - Believe annonce prendre la pleine propriété de Doğan Music Company (DMC), le plus grand label indépendant de Turquie, une transaction qui reste toutefois soumise à l'approbation de la régulation concurrentielle des marchés.



Après l'acquisition d'une participation majoritaire de 60% dans DMC en 2020, la société française de musique numérique a maintenant a exercé auprès du groupe Doğan son option d'achat sur les 40% restants, pour un total de 38,3 millions d'euros.





