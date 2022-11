Believe prévoit une croissance organique supérieure à 30%

(AOF) - Believe, le spécialiste de l'accompagnement numérique des artistes, a fait état d'un chiffre d'affaires de 197 millions d'euros au troisième trimestre, en augmentation sur un an de 36,9%. Sur la période, les ventes numériques ont représenté 93,7% du CA du groupe, croissant de 39,6% d'une année sur l'autre, portées par les performances du streaming payant, notamment sur les marchés émergents.

Côté perspectives, Believe prévoit désormais une croissance organique supérieure à 30%, une marge d'EBITDA ajusté d'environ 4,5% et un solide cash-flow libre positif.

"Après les résultats du troisième trimestre, Believe a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 22 et s'attend désormais à une croissance organique de plus de 30%. Believe prévoit désormais des marges d'EBITDA ajusté de 4,5%, contre 4% précédemment. ", souligne le broker UBS, ajoutant que "au cours des 10 prochaines années, nous pensons que le marché mondial de la musique enregistrée peut doubler pour atteindre plus de 50 milliards de dollars, grâce notamment à la croissance de la pénétration du streaming, menée par les marchés émergents".

Denis Ladegaillerie, Fondateur et Pdg de Believe, a déclaré : " L'essor du streaming et l'augmentation très significative de la consommation de musique en digital partout dans le monde a accéléré la numérisation de plus en plus de genres musicaux . Notre ADN digital nous positionne au mieux pour accompagner ce phénomène et ainsi poursuivre notre trajectoire de croissance rentable. Notre expertise unique en matière de maximisation des audiences et de monétisation de la musique pour les labels et les artistes au sein de l'écosystème digital crée chaque jour de nouvelles opportunités. "

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.

Services aux entreprises

Les géants de la restauration collective revoient leurs tarifs

Au premier semestre (clos fin mars) de son exercice 2021-2022, Elior a bénéficié d'un bond de près de 20% de son activité à 2,2 milliards d'euros. Néanmoins ses pertes se sont creusées, passant de 53 millions un an plus tôt à 266 millions d'euros, en partie du fait d'une dégradation des marges. Ce mouvement est lié à l'inflation des prix des denrées alimentaire et de l'énergie. Pour y remédier, le groupe a mis en place un programme mondial et systématique de renégociation de toutes les grilles tarifaires avec ses clients.

Quant à Sodexo, les progressions de tarifs ont déjà eu lieu. Durant le troisième trimestre, ils ont augmenté de plus de 5% en glissement annuel. Le groupe s'attend à une augmentation supplémentaire des tarifs de 4 à 5% d'ici la fin de l'année. En dépit d'une forte croissance de ses résultats au premier semestre (clos fin février), le groupe s'est montré prudent pour la seconde partie de l'année du fait d'un environnement qui demeure incertain. Les dirigeants estiment que la marge pré-covid sera à nouveau atteinte en 2023.

Le transport routier veut accélérer sa transition énergétique

Le poids du carburant ne cesse de grimper dans la structure des coûts des transporteurs, alors qu'il représente habituellement 20% du coût de revient. Les acteurs sont bien conscients de la nécessité de réaliser la transition énergétique pour s'affranchir de leur grande dépendance au prix du carburant. Pourtant, les professionnels doivent affronter un manque d'offre de véhicules lourds propres et à des prix abordables. Par ailleurs, le recours à l'hydrogène est encore trop limité. Quant au GNV (Gaz Naturel Pour Véhicules), si des investissements ont été réalisés dans le passé, les camions au gaz ne roulent pas actuellement compte tenu de l'envolée des prix. Les professionnels demandent donc un accompagnement des pouvoirs publics pour accélérer leur transition.