Believe prend le contrôle de l'indien Think Music

(AOF) - Believe renforce sa position de leader sur le marché indien en forte croissance grâce à l'acquisition de Think Music, un leader dans le segment des bandes originales de films d’Inde du Sud. Le groupe français a acquis une participation initiale de 76 % pour un montant de l'ordre de 13 millions d'euros. La valorisation reflète la forte croissance de l'activité et le catalogue très rentable avec des droits perpétuels détenus par Think Music, a indiqué Believe.

L'équipe de management actuelle, dirigée par Swaroop Reddy, très réputée et fortement connectée dans l'industrie locale de la musique et du cinéma, restera en place.

Fondé en 2007, Think Music détient un catalogue en constante évolution et à droit perpétuel, constitué de musique de films populaires et de bandes sons de musique indépendante, où l'on retrouve quelques-uns des plus gros succès du cinéma tamoul.

En plus de l'activité d'acquisition et de distribution de musique de films, Think Music est également un pionnier dans la promotion et le lancement de jeunes artistes dans l'industrie musicale. Plus de 40 jeunes compositeurs ont vu leur carrière décoller parmi lesquels Santhosh Narayanan, Ghibran ou encore Hiphop Tamizha.

