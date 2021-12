Believe prend 15% du label philippin VMAG

(AOF) - Believe noue un partenariat stratégique avec Viva Music and Artists Group (VMAG), le label le plus important des Philippines et l'un des plus grands labels d'Asie du Sud-Est. Believe investit dans VMAG en acquérant une participation représentant 15% du capital pour un montant total de 23 millions d'euros. VMAG est contrôlé par Viva Holdings, l'entreprise familiale de médias numéro un du pays, statut qui en fait un partenaire clé pour attirer et développer les top artistes locaux et régionaux.

VMAG est propriétaire du catalogue le plus ancien et le plus riche des Philippines. Ce partenariat stratégique étend la collaboration déjà existante de Believe et VMAG afin de développer les artistes locaux et d'exploiter le catalogue unique de VMAG. Cela va également contribuer à accélérer la croissance numérique de VMAG tout en renforçant la position de leader de Believe en Asie du Sud-Est.

L'Asie est actuellement le marché de la musique numérique enregistrée qui connaît la croissance la plus forte de l'industrie et qui sera, d'ici la fin de la décennie en cours, le plus grand marché au niveau mondial avec les Philippines entrant dans le top 20 global.

Believe a commencé à investir dans la région en 2013 et détient désormais des positions de leader dans 14 territoires.

