Believe: partenariat stratégique avec Global Records

(CercleFinance.com) - Believe annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Global Records, la plus importante société indépendante de musique dance d'Europe centrale et orientale, dans laquelle il a acquis une participation de 25%.



'La dance est l'un des rares genres de musique véritablement digital et global, avec l'une des croissances les plus rapides dans l'industrie musicale', souligne Believe, précisant que ce marché est aujourd'hui évalué à 11,8 milliards de dollars.



Avec des bureaux et des activités en Roumanie, en Allemagne et aux États-Unis, Global Records a cumulé plus de six milliards de streams sur toutes les plateformes en 2023 et plus de 20 milliards de streams à date pour son catalogue global.





