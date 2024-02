Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Believe: nouvelle unité dédiée au hip-hop japonais information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 14:24









(CercleFinance.com) - Quatre mois à peine après son arrivée sur le marché japonais, Believe a annoncé vendredi le lancement de 'Playcode', une nouvelle cellule de distribution dédiée à la scène hip-hop locale, en pleine expansion.



Le spécialiste de la musique numérique explique qu'il va être accompagné dans le cadre du projet par le rapper ¥ellow Bucks, dont le titre 'Yessir' cumule plus de 36 millions de vues sur YouTube et 25 millions d'écoutes sur Spotify.



Les artistes Red Eye et Issei Uno Fifth, très populaire sur TikTok, seront également associés aux équipes de 'Playcode', qui sera chargée d'accompagner les artistes dans leur carrière, notamment à l'international.



Dans une note diffusée hier, les analystes de Stifel saluaient la stratégie mise en place par Believe, qui devrait selon eux lui permettre de renouer avec une forte croissance cette année.



'Believe continue de prendre des parts de marché aux grands labels grâce à son positionnement sur les marchés émergents, tout particulièrement en Asie, mais aussi sur des marchés plus matures comme la France', souligne le bureau d'études, à l'achat sur le titre avec un objectif de 18,5 euros.





