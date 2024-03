Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Believe: le consortium prend note de l'offre de Warner Music information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 10:03









(CercleFinance.com) - Le consortium d'investisseurs prévoyant de lancer une offre de rachat sur Believe a pris note ce vendredi de la manifestation d'intérêt formulée hier par Warner Music Group (WMG), tout en prenant le soin de la qualifier d'offre 'non sollicitée'.



Le géant américain de la musique a annoncé hier qu'il envisageait de racheter Believe à un prix de 17 euros, un montant supérieur à celui de 15 euros proposé par l'homme d'affaires Denis Ladegaillerie, le co-fondateur et directeur général de Believe, qui s'est associé aux fonds EQT et TCV.



Dans un communiqué, le consortium insiste sur le caractère 'ferme' et 'entièrement financé' de son projet, qui reste uniquement conditionné à l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence.



A l'inverse, WMG a reconnu hier que sa manifestation d'intérêt était 'exploratoire' et 'non engageante'.



Le consortium ajoute qu'il considère être le mieux positionné pour permettre à Believe de poursuivre sa croissance et de continuer à développer son activité.



Le groupement d'investisseurs, qui rappelle avoir signé des accords fermes avec des actionnaires représentant près de 72% du capital de Believe, confirme qu'il déposera, dès l'acquisition du bloc, une offre publique d'achat obligatoire visant à acquérir les 28% restants.



Suite à ces annonces, les investisseurs semblaient ne plus trop savoir sur quel pied danser et le titre Believe reculait de 1% vendredi dans les premiers échanges.



'Le fait que Believe suscite l'intérêt de nouveaux potentiels investisseurs devrait apporter un nouvel attrait spéculatif à la valeur dans les prochaines semaines', jugeait récemment un trader.



L'action affiche encore une progression de 55% depuis le 1er janvier.





