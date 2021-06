BELIEVE: l'option de surallocation ne sera pas exercée

(AOF) - Believe, la société spécialisée dans l'accompagnement numériques d'artistes et de labels indépendants qui s'était introduite en bourse le 10 juin, a annoncé que l'option de surallocation de 10% ne serait pas exercée. Par conséquent, le nombre total d'actions Believe émises dans le cadre de l'IPO est de 15 384 616 actions nouvelles, soit une taille d'offre d'environ 300 millions d'euros. Après l'introduction en bourse, le montant du capital social s'élève à 479 267,29 euros, soit 95 853 458 actions ordinaires d'une valeur nominale unitaire de 0,005 euro, représentant autant de droits de vote.

La presse magazine en effervescence

En deux ans cette presse a considérablement évolué en France. Les trois groupes leaders (Lagardère, Bertelsmann et Mondadori) se sont quasiment désengagés pour laisser la place à de nouveaux acteurs. Le groupe Lagardère ne conserve aujourd'hui que « Paris Match » et le « JDD ». Les titres « Elle », « Version Femina », « Télé 7 Jours », « France Dimanche », « Ici Paris » ont été cédés à un nouvel entrant, Czech Media Invest (CMI), contrôlé par le tchèque Daniel Kretinsky.

Pascal Chevalier, issu de la Net économie, s'est, lui, emparé de Mondadori France (« Grazia », « Biba », « Closer », « Science & Vie ») l'an passé, après avoir repris « Marie France » en 2013. Son groupe dispute désormais la position de leader avec Prisma Media qui pourrait tomber dans le giron de Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. Prisma Media détient notamment les titres « Femme Actuelle », « Geo », « Gala », « Voici », « Télé-Loisirs » et « Capital ».