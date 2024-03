Believe, Danone, Quadient... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Believe

Believe a indiqué avoir pris acte de la position de l'AMF dans sa lettre du 22 mars au président du Comité Ad-Hoc de Believe, indiquant que la renonciation à la condition du conseil à l'offre déposée par un consortium formé par le fonds EQT X, des fonds conseillés par TCV, et Denis Ladegaillerie n'était pas conforme aux principes régissant les offres publiques d'achat. Dans son communiqué de presse du 7 mars, Warner Music Group avait annoncé publiquement son intérêt pour un rapprochement potentiel entre WMG et Believe, où WMG pourrait valoriser Believe à un prix d'au moins 17 euros par action.

Carmat

Carmat a trouvé un accord avec l'ensemble de ses créanciers financiers sur de nouvelles modalités de remboursement de ses prêts bancaires. Cet accord fait suite aux accords de principe conditionnés annoncés les 12 janvier et 22 février derniers. Il porte sur l'ensemble des emprunts bancaires de la société, incluant l'emprunt d'un montant en principal de 30 millions d'euros contracté auprès de la Banque Européenne d'Investissement et les deux prêts garantis par l'Etat d'un montant en principal de 5 millions d'euros chacun, contractés auprès de BNP Paribas et Bpifrance.

Danone

Danone annonce avoir obtenu les autorisations réglementaires russes requises pour la cession de ses activités EDP (produits laitiers et d'origine végétale) en Russie à Vamin R LLC. La réalisation de la cession est prévue dans les prochaines semaines. Pour rappel, Danone a initié le processus de transfert de ces activités en octobre 2022. En juillet 2023, constatant ne plus détenir le contrôle de la gestion, Danone a déconsolidé ses activités EDP Russie. La perte totale reconnue par Danone dans ses comptes s'élève à 1,2 milliard d'euros.

Gensight Biologics

Gensight Biologics affiche une perte d'exploitation à 29,7 millions d'euros en 2023 contre 27,8 millions d'euros en 2022. Cette augmentation de 1,9 million d'euros est principalement liée d'une part à la baisse de 1,9 million d'euros des produits d'exploitation. "D'autre part, elle est liée à l'augmentation de 4 millions d'euros des dépenses non-cash liées aux paiements fondés sur des actions, passant d'un produit de 3,4 millions d'euros en 2022 en raison de l'annulation de certains plans d'actions gratuites à une charge de 0,5 million d'euros en 2023", explique la société biopharmaceutique.

GL events

GL events annonce l'évolution de la répartition du capital de Polygone, sa holding de contrôle. Le 21 mars 2024, les structures de capital investissement régional (SCIRs) de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Est et du groupe Crédit Agricole conseillées par Carvest et IDIA CI se sont renforcées au sein du capital de Polygone, en remplacement d'Ovalto, qui détenait 7,02% des titres et des droits de vote de Polygone.

Hexaom

Hexaom a dévoilé des résultats 2023 en forte amélioration. Le spécialiste de la construction de maisons et de la rénovation affiche un bénéfice net de 32,6 millions d'euros contre une perte de 37,9 millions d'euros en 2022. Le résultat opérationnel courant a progressé de 20,4% à 38,4 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 3,7% contre 3,3% en 2022. Le chiffre d'affaires a progressé de 6,3% à périmètre comparable à 1,024 milliard d'euros. La trésorerie nette d'endettement atteint 81 millions d'euros contre 42,2 millions d'euros fin 2022.

Quadient

Quadient, qui publiera ses comptes annuels ce lundi, annonce que Royal Mail, la plus grande société de livraison de colis au Royaume-Uni, a rejoint le réseau ouvert Parcel Pending by Quadient dans le cadre d'un contrat pluriannuel. Avec pour objectif d'offrir à ses clients un nouveau service avec une expérience unique, Royal Mail proposera les retours et les envois par consigne sur environ 200 sites à partir de mai 2024, tout en prévoyant à terme l'utilisation de 3000 sites à mesure que le réseau britannique se développera dans les années à venir.