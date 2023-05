Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Believe: bien orienté avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 13:45

(CercleFinance.com) - Believe grimpe de plus de 4% avec le soutien de propos de Stifel, qui initie une couverture avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 18,5 euros, sur le titre de la société de services numériques pour les artistes musicaux.



'Believe, qui bénéficie des fortes dynamiques du marché du streaming musical, a l'une des croissances les plus fortes du secteur grâce à son positionnement sur le digital et sa stratégie d'investissement proactive dans les régions émergentes, en particulier l'Asie', pointe-t-il.