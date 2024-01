Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Believe: acquisition du catalogue de WHM en Inde information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 14:11









(CercleFinance.com) - Believe annonce l'acquisition du catalogue de musique punjabi premium de White Hill Music (WHM), studio de production musicale et cinématographique indien, 'confirmant ainsi la force de son approche partenariale du développement des labels et des artistes locaux'.



Depuis 2017, Believe a été un moteur clé de la numérisation du catalogue de WHM. Il a également signé plusieurs artistes sur son offre premium Believe Artist Services, dont certaines des meilleures sorties font partie du catalogue du WHM.



Outre le catalogue de WHM, comptant des artistes ayant des millions d'auditeurs sur YouTube et Spotify, Believe acquiert également la chaîne YouTube existante de WHM, qui compte une base de 23,4 millions d'abonnés.





Valeurs associées BELIEVE Euronext Paris +4.15%