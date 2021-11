Believe acquiert une participation de 25% dans le label Play Two, filiale de TF1

(AOF) - Believe, le spécialiste de l'accompagnement numérique des artistes, est entré au capital de Play Two, le premier label indépendant de musique français et filiale du groupe TF1, à hauteur de 25%. Ce partenariat permet à Believe de renforcer sa présence sur le marché français et à Play Two d’accélérer sa croissance sur le digital. Cette opération valorise Play Two à un peu moins de 50 millions d'euros. Le label bénéficiera désormais des services de Believe sur l'intégralité de son catalogue, notamment en matière de distribution.