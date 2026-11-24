ABN AMRO Bank, agissant pour le compte de Belgrano, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de rachat d'actions (OPRA) en vue d'une réduction du capital de Belgrano. Ce projet a été annoncé le 7 juillet par la société, alors dénommée Compagnie Chargeurs Invest.

Belgrano s'engage irrévocablement à acquérir un maximum de 2 589 285 de ses propres actions, soit 10,38% de son capital et 9,90% de ses droits de vote théoriques, au prix unitaire de 14,00 EUR, en vue de les annuler et de réduire son capital à concurrence de la valeur nominale des actions rachetées.

Si le nombre d'actions présentées à l'offre est supérieur au nombre d'actions visées par celle-ci, il sera procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction des demandes proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire.