Belgique-Réouverture des piscines, cinémas et parcs d'attraction le 1er juillet

par Marine Strauss BRUXELLES, 24 juin (Reuters) - La Belgique poursuivra l'assouplissement du confinement le 1er juillet et autorisera les piscines et parcs de loisirs à rouvrir tout en préservant les règles de distanciation sociale, a annoncé mercredi la Première ministre Sophie Wilmes. Elle a ajouté que les Belges seraient également autorisés à retourner au cinéma ou au théâtre, limitant les événements dans des espaces clos, tels que les services religieux, à 200 personnes et les regroupements extérieurs à 400 personnes. "Nous ne sommes pas à l'abri d'une remontée de l'épidémie", a ajouté Sophie Wilmes, précisant que le port de masque pourrait devenir obligatoire si nécessaire. "Cet été aura un goût particulier." Les larges regroupements tels que les festivals de musique restent interdits, et les discothèques resteront fermées au moins jusqu'à fin août. La Belgique, où se situent les sièges de l'Union européenne et de l'Otan, avait imposé un confinement le 18 mars visant à ralentir la propagation du COVID-19 qui a tué 9.722 personnes dans le pays depuis son apparition, l'un des bilans les plus meurtriers au monde. (Marine Strauss; version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)

