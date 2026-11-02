Belgique-Le Premier ministre remet sa démission au roi, qui suspend sa décision

* Le gouvernement ne parvient pas à s'entendre sur le budget

* Le roi va s'entretenir avec les autres chefs de la coalition

* Il exhorte De Wever et les autres à trouver un compromis

(Actualisé avec précisions et contexte, communiqué du palais, réaction sur les marchés financiers)

Le Premier ministre belge Bart De Wever s'est rendu lundi au palais royal pour remettre sa démission au roi Philippe après l'incapacité de la coalition gouvernementale à trouver un accord sur le budget 2027, malgré de nouvelles négociations entre les partis qui ont duré jusque tard dans la nuit.

Le roi a cependant choisi de ne pas prendre de décision dans l'immédiat, ont déclaré les services du palais royal dans un communiqué, exhortant Bart De Wever à trouver un compromis sur le budget.

Le roi examinera la proposition budgétaire de Bart De Wever, qu'il verra de nouveau vendredi, mais s'entretiendra également avec les dirigeants des autres partis de la coalition à compter de mardi, a précisé le palais.

S'il accepte finalement la démission du Premier ministre, en poste depuis février 2025, il pourrait demander à d'autres partis de former une coalition ou convoquer de nouvelles élections.

"Compte tenu de la grande incertitude géopolitique et des graves difficultés économiques, le pays ne peut se permettre une longue crise politique", écrit le palais.

Le gouvernement plaide depuis des mois pour des coupes budgétaires et des hausses d'impôts de 10 milliards d'euros que Bart De Wever juge nécessaires pour maîtriser les finances de l'Etat.

Le parti nationaliste flamand Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) de Bart De Wever et le parti libéral francophone Mouvement réformateur (MR) souhaitent surtout réduire les dépenses de santé, tandis que deux autres partenaires de coalition, les socialistes flamands de Vooruit et les centristes francophones du parti Les Engagés, réclament une plus grande contribution des hauts revenus aux efforts budgétaires.

La coalition gouvernementale en place compte cinq partis, le chrétiens-démocrates du CD&V, pendants flamands des Engagés, venant compléter le tableau. La coalition est surnommée "Arizona", les quatre couleurs des partis (jaune, orange, rouge et bleu) la formant rappelant le drapeau de cet Etat américain.

En l'absence d'accord, le gouvernement ne pourrait fonctionner qu'avec un budget limité l'année prochaine, ce qui ne lui permettrait que de dépenser un douzième du budget de cette année par mois.

La crise politique belge en cours coïncide avec une tension accrue sur les marchés financiers, où les taux d'intérêt ont fortement augmenté sur les obligations d'Etat de la Belgique, de la France et d'autres pays européens considérés comme ayant des finances publiques fragiles.

La Commission européenne prévoyait en mai que le ratio dette sur produit intérieur brut (PIB) de la Belgique atteindrait 110,5% cette année, le royaume ne devançant en la matière que la Grèce, l'Italie et la France au sein de la zone euro.

Selon des données de la Banque nationale de Belgique (BNB), le déficit budgétaire a atteint 5,2% du PIB en 2025, contre 4,4% en 2024, tandis que le taux d'endettement a poursuivi sa hausse, s'établissant à 108,1% du PIB en 2025 contre 104,0% en 2024.

Pour 2026, la BNB prévoit à ce stade un déficit budgétaire de 5,3% et un ratio endettement de 111,3%, selon des prévisions établies en juin.

Sur les marchés financiers, le rendement des obligations souveraines belges à dix ans BE10YT=RR , l'OLO, fluctuait entre 4,35% et 4,40%, contre 4,91%-4,98% pour son équivalent français, l'OAT FR10YT=RR , et 3,30%-3,34% pour le Bund allemand

DE10YT=RR .

Le rendement de l'OLO à dix ans s'affichait encore à environ 3,48%, il y a quatre mois.

(Bart Meijer et Phil Blenkinsop; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)