Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bel : feu vert de Bruxelles à la cession de Leerdammer information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 13:13









(CercleFinance.com) - Bel indique que la Commission européenne a autorisé sans réserve au titre du contrôle des concentrations, le projet de cession de Leerdammer à Lactalis annoncé le 19 mars dernier, décision qui constitue une nouvelle étape dans le processus de finalisation de l'opération. Pour rappel, il s'agit du transfert de Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, la marque Leerdammer et tous ses droits attachés, ainsi que Bel Shostka Ukraine, en échange de 1.591.472 actions Bel (soit 23,16% du capital) détenues par Lactalis. La réalisation définitive de l'opération devrait intervenir le 30 septembre, conformément aux termes de l'accord d'échange signé le 13 juillet suite à l'obtention d'un avis favorable unanime des instances représentatives du personnel devant être consultées.

Valeurs associées BEL Euronext Paris 0.00%