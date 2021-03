Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bel : cession de la marque Leerdammer à Lactalis Cercle Finance • 19/03/2021 à 10:07









(CercleFinance.com) - Bel et Lactalis annoncent être entrés en négociation exclusive dans le cadre de la cession de la marque Leerdammer et de tous ses droits attachés. Les deux groupes ont signé hier une promesse unilatérale d'achat portant sur le transfert d'un périmètre comprenant Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, la marque Leerdammer et tous ses droits attachés, ainsi que Bel Shostka Ukraine, en échange de 1.591.472 actions Bel détenues par Lactalis (23,16% du capital de Bel). A l'issue de l'échange, Lactalis détiendrait 0,90% du capital de Bel. Au 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires de la marque Leerdammer et de Bel Shostka Ukraine est d'environ 500 millions d'euros, dont 350 millions d'euros de produits de marque, avec un résultat opérationnel d'environ 25 millions d'euros. Antoine Fievet, Président-Directeur Général du Groupe Bel, a déclaré : ' Cette opération représente pour Leerdammer une opportunité unique d'être adossée au leader mondial des produits laitiers, Lactalis, qui sera le plus à même de la soutenir dans ses prochaines étapes de développement.'

