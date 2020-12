Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BEL-20 : vers un double-top sous 3725Pts Cercle Finance • 11/12/2020 à 18:01









(CercleFinance.com) -Le BEL-20 est revenu tester le support des 3.667 (pour la 3ème fois en 10 jours) et l'a préservé. Le titre dessine l'ébauche d'un double-top sous 3725Pts et une première phase de consolidation ramènerait l'indice vers le 'gap' des 3.595 du 20/11. Un autre 'gap' pourrait ensuite être comblé vers 3.532 du 13/11. Le principal support pourrait se situer vers 3.400, soit 50% de retracement de la hausse 3.045/3.750 et 3.400 coïncide avec le zénith des 17/09 et 12/10.

Valeurs associées BEL 20 Euronext Bruxelles -0.83%