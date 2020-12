Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bel-20 : tutoie les 3.700Pts et l'obstacle à 3.725. Cercle Finance • 14/12/2020 à 12:02









(CercleFinance.com) - Le Bel-20 tutoie les 3.700Pts, refranchissant au passage l'ex-support des 3.680. Le principal enjeu est désormais d'effacer la résistance des 3.725 des 24/11 et 4/12 en clôture pour s'offrir la possibilité d'aller re-tester l'ex-support des 3.900 des 27 et 31 janvier dernier.

Valeurs associées BEL 20 Euronext Bruxelles +0.92%