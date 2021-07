Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bekaert : 'résultats excellents' prévus pour le 1er semestre Cercle Finance • 19/07/2021 à 08:53









(CercleFinance.com) - Sur la base d'estimations préliminaires, Bekaert indique qu'il publiera le 30 juillet pour le premier semestre 'des résultats excellents, nettement supérieurs aux résultats des périodes précédentes et aux estimations du consensus'. Les chiffres préliminaires semestriels font ainsi état d'un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros, soit 30% au-dessus du premier semestre 2020, et d'un EBIT sous-jacent de 285 millions, un triplement en comparaison annuelle. Concernant le second semestre, le groupe industriel belge estime toutefois que son EBIT sous-jacent sera inférieur à celui du premier semestre 2021 et devrait se rapprocher du niveau du second semestre de l'année dernière.

Valeurs associées BEKAERT Euronext Bruxelles 0.00%