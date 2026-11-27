Bekaert bondit de 7,7% à 42,5 EUR à Bruxelles, entouré après l'annonce de ventes dynamiques au titre de son 3e trimestre 2026, permettant au groupe industriel belge de relever sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

Le spécialiste des technologies de câbles en acier et de revêtements a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 987 MEUR, en hausse de 12% par rapport à la même période de l'année précédente, dont une croissance de 8% à périmètre et changes constants.

Cette croissance organique des ventes de Bekaert a concerné l'ensemble des divisions et des zones géographiques, soutenue par la répercussion de la hausse des coûts des intrants sur les prix de vente et par une augmentation des volumes.

"Cette performance témoigne de l'agilité et de l'engagement de nos équipes dans un environnement inflationniste toujours difficile. Bekaert continuera à gérer les pressions inflationnistes en répercutant la hausse des coûts avec discipline", commente son CEO, Olivier Biebuyck.

"Pour l'avenir, j'entrevois des possibilités de capitaliser sur les atouts de Bekaert sur des marchés structurellement porteurs et d'améliorer encore la qualité et le profil de croissance du groupe", poursuit le dirigeant dans son communiqué.

Compte tenu de l'inflation des coûts et de sa répercussion sur ses prix de vente, Bekaert anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel 2026 supérieur à celui de 2025, et non plus à un niveau comparable. Il maintient toutefois sa prévision d'une marge d'EBIT sous-jacente légèrement inférieure à celle de l'année dernière.

Les réactions d'ING et de KBC

Saluant une "solide publication", avec un chiffre d'affaires supérieur d'environ 9% au consensus et un relèvement de l'objectif annuel du groupe, ING réaffirme sa recommandation "conserver" sur le titre, ainsi que son objectif de cours de 41 EUR.

La banque néerlandaise souligne aussi l'annonce par le groupe d'un nouveau programme de rachat d'actions de 100 MEUR sur les 12 prochains mois, précisant que les titres rachetés seront conservés en autocontrôle, selon elle "afin de préserver une certaine flexibilité en matière d'opportunités de croissance externe".

Pour sa part, KBC réitère sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 55 EUR sur le titre, "continuant à estimer que la valorisation est peu exigeante avec un ratio P/E (cours sur BPA attendu) d'environ 9 fois (2026) et 8 fois (2027)".

"Des rendements de free cash-flow attractifs de 7% (2026) et de 10% (2027) permettent à Bekaert de poursuivre ses rachats d'actions et de procéder à des acquisitions ciblées telles que celle de Dextra", met aussi en avant la banque belge.

Pour rappel, le groupe a fait part, le 5 novembre dernier, d'un accord en vue d'acquérir Dextra, un fournisseur agréé de premier plan pour les infrastructures critiques et un spécialiste des solutions de renforcement pour la construction durable, pour une valeur d'entreprise de 140 MEUR.