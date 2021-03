Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bekaert : nomination d'un administrateur délégué Cercle Finance • 03/03/2021 à 15:38









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, le groupe industriel belge Bekaert annonce que son conseil d'administration a nommé Oswald Schmid au poste d'administrateur délégué, nomination qui prend effet immédiatement. Il rappelle qu'Oswald Schmid a dirigé le comité exécutif de Bekaert en tant qu'administrateur délégué par intérim depuis le 13 mai dernier, date à laquelle il a été nommé membre du conseil d'administration.

Valeurs associées BEKAERT Euronext Bruxelles +4.17%