Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bekaert : hausse de 15% de l'EBIT sous-jacent en 2019 Cercle Finance • 04/03/2020 à 07:32









(CercleFinance.com) - Le groupe belge Bekaert publie un résultat de l'exercice attribuable aux actionnaires de 41 millions d'euros et un EBIT sous-jacent en hausse de 15% à 242 millions, soit une marge de 5,6% pour un chiffre consolidé de 4,3 milliards d'euros (+0,4%). 'Bekaert a réussi à compenser les conditions de marché difficiles et a donné suite à toutes les priorités établies visant à rétablir un bilan sain et à améliorer la performance des marges', affirme le spécialiste de la transformation et de revêtements de fil d'acier. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 13 mai un dividende brut inchangé à 0,70 euros par action. Bekaert estime que les mesures prises en 2019 lui permettront de progresser davantage vers notre objectif de marge EBIT sous-jacente de 7%.

Valeurs associées BEKAERT Euronext Bruxelles 0.00%