Bekaert : entouré après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Bekaert grimpe de 4% à Bruxelles après la publication d'un résultat par action de 2,38 euros pour 2020, contre 0,73 euros l'année précédente, avec une marge d'EBIT sous-jacente améliorée de 1,6 point à 7,2% pour un chiffre d'affaires en baisse de 10% à 3,8 milliards. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires du 12 mai prochain de distribuer un dividende brut d'un euro par action, conformément à la politique en matière de dividendes. Pour 2021, le groupe industriel belge prévoit un chiffre d'affaires d'au moins quatre milliards d'euros, sous réserve de l'évolution de la demande et des fluctuations de changes, ainsi qu'une hausse de sa marge d'EBIT sous-jacente de 40-60 points de base.

Valeurs associées BEKAERT Euronext Bruxelles +4.36%