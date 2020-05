Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bekaert : dividende approuvé en AG Cercle Finance • 13/05/2020 à 14:13









(CercleFinance.com) - Bekaert indique que son assemblée générale des actionnaires, qui a eu lieu à huis clos ce mercredi, a approuvé notamment l'attribution d'un dividende brut de 0,35 euro par action, dividende qui sera payable le 20 novembre prochain. L'assemblée a aussi modifié les statuts du groupe pour les mettre en conformité avec le nouveau Code des sociétés et des associations, a étendu l'objet de Bekaert et a accordé certaines autorisations au conseil d'administration.

Valeurs associées BEKAERT Euronext Bruxelles -0.74%