Bekaert: croissance de 22% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 15:50

(CercleFinance.com) - Le groupe industriel belge Bekaert publie un chiffre d'affaires de 4,34 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de 2022, en croissance de 21,8%, et ce malgré la baisse des volumes dans la plupart des domaines d'activités.



'La solide exécution des prix et les améliorations structurelles du portefeuille d'activités reflètent clairement les progrès accomplis dans la réalisation des priorités dans la transformation stratégique et dans notre capacité de résilience', affirme-t-il.



'Bien que les perspectives restent incertaines et évoluent rapidement', Bekaert prévoit actuellement pour l'ensemble de l'année 2022 un chiffre d'affaires d'environ 5,7 milliards d'euros et un EBIT sous-jacent qui devrait se situer entre 450 et 460 millions.