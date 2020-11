Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bekaert : CA à neuf mois plombé par la Covid-19 Cercle Finance • 20/11/2020 à 07:55









(CercleFinance.com) - Bekaert affiche un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2020 nettement inférieur à celui de la même période de l'année précédente (-14% à taux de change constant) en raison de l'impact considérable de la pandémie de Covid-19 au premier semestre. Le groupe industriel belge revendique néanmoins un chiffre d'affaires du troisième trimestre en augmentation de 24% par rapport au faible deuxième trimestre, ainsi que des volumes de ventes à peine 2% au-dessous de ceux du même trimestre de l'année passée. Malgré un chiffre d'affaires total inférieur à celui de l'année dernière, Bekaert prévoit que l'EBIT sous-jacent pour l'ensemble de l'année 2020 se situera autour du niveau de 2019, ce qui se traduira par une amélioration de la marge EBIT sous-jacente.

