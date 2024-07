Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Beiersdorf: vers un nouveau centre logistique à Leipzig information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - Beiersdorf a annoncé jeudi avoir démarré la construction de son nouveau centre logistique situé à Leipzig, en Allemagne de l'Est, un projet devant faire l'objet d'un investissement de plus de 200 millions d'euros.



Le groupe de cosmétiques, propriétaire notamment de la marque Nivea, explique que cette nouvelle installation ultra-moderne, toute proche de sa nouvelle usine, servira de 'hub' (plateforme) de livraison pour l'ensemble de l'Europe centrale.



Le centre, qui doit afficher une hauteur sous plafond de 25 mètres et s'étendre sur une superficie de 12,5 hectares, sera notamment équipé de 125.000 emplacements de palettes entièrement automatisés.



Au moment de sa livraison, en 2027, il devrait permettre la création de 450 emplois.





Valeurs associées BEIERSDORF 137,35 EUR XETRA -0,76%