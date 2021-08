Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beiersdorf : un premier semestre meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 11:14









(CercleFinance.com) - Beiersdorf a fait état jeudi d'un redressement plus marqué que prévu de son activité au premier semestre, le fabricant de la crème Nivea ayant notamment profité d'une demande vigoureuse en Amérique du Nord et en Amérique Latine. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe allemand a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de près de 3,9 milliards d'euros, en hausse de 12,3%, dont une croissance organique de 16,2%. A titre de comparaison, les analystes financiers anticipaient un chiffre d'affaires davantage proche de 3,8 milliards. Hors éléments exceptionnels, sa marge opérationnelle (Ebit) atteint 15,3% contre 13,7% à l'issue du premier semestre 2020. Beiersdorf a également indiqué anticiper pour l'ensemble de 2021 une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 10% pour ce qui concerne ses activités liées à la consommation, ainsi qu'une marge opérationnelle au même niveau que celle de l'an dernier. Une publication visiblement appréciée par les investisseurs puisque l'action du groupe allemand e cosmétiques et d'adhésifs grimpait de 8,8% jeudi matin à la Bourse de Francfort.

