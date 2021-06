Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beiersdorf : s'envole de 3%, un analyste passe à l'achat Cercle Finance • 02/06/2021 à 17:27









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 3% à la Bourse de Francfort après le conseil à l'achat de Berenberg. Le bureau d'analyses a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Beiersdorf de 'conserver' à 'achat', avec un objectif rehaussé de 92 à 114 euros. Dans une note de recherche, la banque privée allemande explique que le fabricant de la crème Nivea est paré pour une reprise 'éclatante' en 2021. 'Notre thèse d'investissement se base sur la possibilité de surprises positives au niveau des bénéfices cette année, avec un potentiel dépassement de 10% en 2021, sur la base d'une croissance organique des ventes plus vigoureuse que prévu et de prévisions peu exigeantes au niveau de la marge opérationnelle', explique Berenberg. La banque d'affaires - dont le nouvel objectif fait apparaître un potentiel de hausse de 18% - juge par ailleurs la valorisation boursière du groupe intéressante au vu de son profil de croissance à court et moyen terme.

