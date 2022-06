Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beiersdorf: retour sur le DAX prévu le 20 juin information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 11:55









(CercleFinance.com) - A peine trois mois après sa sortie du DAX, Beiersdorf va faire son retour au sein de l'indice-phare de la Bourse de Francfort d'ici à la fin du mois, a indiqué vendredi soir le gestionnaire d'indices Qontigo.



Le groupe de cosmétiques, qui fabrique entre autres la crème Nivea, remplacera à partir de la séance du 20 juin le spécialiste allemand de la livraison de repas Delivery Hero, dont le cours de Bourse s'est effondré de plus de 61% depuis le début de l'année.



Au contraire, celui de Beiersdorf s'est apprécié de quelque 6%, surperformant largement un indice DAX en repli de quelque 8% cette année.



Beiersdorf avait quitté l'indice DAX le 21 mars dernier pour laisser sa place à Daimler Truck, le nouveau géant des poids lourds issu de la scission avec Mercedes-Benz.





Valeurs associées BEIERSDORF XETRA +0.56%