Beiersdorf : retire ses guidances 2020 en raison du Covid-19

(CercleFinance.com) - Le groupe Beiersdorf a annoncé hier soir retirer ses guidances pour l'exercice 2020, anticipant un 'impact significatif' de l'épidémie de coronavirus sur ses performances annuelles. De plus, selon les premières données, les revenus du groupe ont chuté de -3,6% au premier trimestre 2020. Ils s'affichent ainsi à 1,9 milliard d'euros.

Valeurs associées BEIERSDORF XETRA -0.47%