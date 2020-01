Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beiersdorf : résiste bien après une analyse négative Cercle Finance • 20/01/2020 à 17:18









(CercleFinance.com) - Le titre affiche un gain de près de 1% malgré l'analyse négative d'Oddo. Le fabricant de cosmétiques a annoncé un chiffre d'affaires annuel de 7,65 milliards d'euros, en croissance de 5,8% en données publiées et de 4,1% en organique (contre un consensus de +6,0%). Le 4ème trimestre ressort en hausse de +3,5% à périmètre constant. ' Il est inférieur aux attentes sur Tesa et pour le Consumer ' indique Oddo. Oddo note un ralentissement au 4ème trimestre du Consumer et de la prairie et indique que Tesa est en baisse pour le 2nd trimestre consécutif. ' Pour la prairie, l'atterrissage se poursuit '. Le bureau d'analyses confirme sa recommandation Alléger sur la valeur et l'objectif reste à 88 E. La direction de Beiersdorf confirme son objectif pour l'année 2019 d'une marge opérationnelle des activités poursuivies de l'ordre de 14,5%, et indique voir l'exercice qui commence avec un 'optimisme prudent'.

