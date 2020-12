Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beiersdorf : recrutement d'une nouvelle directrice financière Cercle Finance • 02/12/2020 à 12:59









(CercleFinance.com) - Beiersdorf annonce le recrutement d'Astrid Hermann à compter du 1er janvier 2021, en tant que prochaine directrice financière. Elle succédera ainsi à Dessi Temperley, qui quitte l'entreprise à l'issue de son mandat de trois ans. Astrid Hermann, 47 ans, était plus récemment responsable de la division financière de l'activité nord-américaine de Colgate-Palmolive. Elle a rejoint le géant américain de la consommation en 2004 et a précédemment occupé divers postes financiers de haut niveau en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse et aux États-Unis.

Valeurs associées BEIERSDORF XETRA -0.47%