Beiersdorf: objectifs confirmés sur le moyen terme

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand de cosmétiques Beiersdorf a confirmé mardi ses objectifs financiers à moyen terme à l'occasion de sa journée d'investisseurs.



Le fabricant de la crème Nivea explique toujours s'attendre à ce que son activité de produits de grande consommation surperforme le marché, tout en améliorant sa marge opérationnelle (Ebit) de 50 points de base par an.



Beiersdorf - qui dit vouloir poursuivre sa trajectoire de croissance rentable des dernières années - se dit notamment en bonne position pour tirer parti de la forte croissance des marchés de l'hyperpigmentation (taches brunes), des soins anti-âge et du microbiome.



Le groupe basé à Hambourg explique par ailleurs vouloir étendre ses activités dans des pays comme l'Inde, la Chine, le Nigeria et les Etats-Unis.



Beiersdorf prévoit par ailleurs de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30% à horizon 2025 et de 50% d'ici 2032 en comparaison de 2018.



Cotée à la Bourse de Francfort, l'action grignotait 0,1% mardi en début d'après-midi.





